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Алексей Мухин
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Мухин: в мире уничтожаются оригиналы документов, после чего идет вброс фейков

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Как в мире переписывают историю и вбрасывают фейки, рассказал политолог Алексей Мухин.

Во всем мире горят архивы и уничтожаются оригиналы документов, это создает почву для последующего вброса фейков в информационное поле, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в ходе круглого стола в МИА Россия сегодня на тему: "Тревожные реалии современного мира: место и роль России спустя 74 года после Потсдамской конференции".

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Принятые в Потсдаме решения "большой тройки" оказали существенное влияние на заключительный этап Второй мировой войны и послевоенное мироустройство.

Политолог отметил, что современный мир уже лишен системы сдержек и противовесов Ялтинско-Потсдамского миропорядка, избавлявшего Европу и мир от масштабных войн и потрясений до начала 90-х годов ХХ века.

"Хотел бы заострить внимание на том, что сейчас горят архивы. Что это значит? А значит то, что уничтожаются оригиналы документов. То есть, дальше можно будет вбросить фейк-ньюс и фейковые документы. Уничтожаются памятники. Как историк говорю – это уничтожение артефактов", - пояснил Мухин. 

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Он добавил, что многие музеи, где, как нам известно, хранятся произведения искусства и другие важные исторические документы, уже не располагают оригиналами этих предметов. Все оригиналы, как подчеркнул Мухин, уже давно распроданы. 

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Помимо этого, как рассказал эксперт, в мире активно переписывают учебники, а политики наполняют медийное пространство сомнительными заявлениями, которые путают граждан. 

"Это проблема не только России и стран постсоветского пространства, но и других государств, в том числе и Японии. Например, японская молодежь уже не совсем уверена, что именно США атаковали их с помощью ядерного оружия", - сказал Мухин. 

Исправить сложившуюся ситуацию, как считает эксперт, можно лишь сохранив институты ООН. 

"Нужно принять тот факт, что возврата не будет. Историография уже искажена, она уже переписана. То есть возвращаться к прошлому и советским учебникам это глупо. Мы должны перезагружать реальность. Но мы должны за что-то зацепиться. Первое – сохранение институтов ООН. К счастью, инструментарий к исправлению ситуации находится в системе мирового права", - объяснил специалист. 

Мухин уверен, что сейчас всем странам нужно оставаться в правовом поле и создавать реальную политическую конструкцию во всем мире.

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Теги:
история, Алексей Мухин, фейк


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