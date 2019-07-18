Олешко: я – человек мира, но моя родина – Молдавия

Александр Олешко - уроженец Кишинева, и, как сам однажды рассказал, благодаря этому факту он когда-то поступил в цирковое училище в Москве, хотя на тот момент ему было только 14 лет. Дело в том, что директор циркового училища тоже была уроженкой Молдавии, и когда Олешко сказал ей о том, что у них общая родина, она сжалилась над парнишкой, согласившись его прослушать. И уже тогда она смогла разглядеть в этом маленьком человеке артиста.

"Я давно человек мира, но моя родина – я не называю ее малой, потому что родина не может быть малой, - я ее люблю, я туда приезжаю, в этом году мы показали большой документальный проект на канале НТВ о том, как я побывал в Кишиневе, в местах, дорогих моему сердцу, где я родился, учился, влюбился, мечтал стать артистом", - рассказал Олешко.

По его собственным словам, актер никогда не забывает Кишинев и Молдову. Олешко, пожалуй, самый активный россиянин, который в каждом своем интервью с любовью вспоминает Молдову, рассказывает о том, что это не только страна гастарбайтеров, а в первую очередь страна артистов, художников, творческих личностей, которые родились здесь и радуют, удивляют мир.

"Мне очень приятно, что я веду раз в пять лет юбилейные концерты Евгения Доги, что он разрешил мне петь знаменитую песню "Мой белый город", которая являлась в советское время гимном Кишинева. Встречая в разных частях света и в разных странах тех людей, которые родились в Молдавии, мы с радостью все общаемся, я даже помню стихи на молдавском", - отметил артист.

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