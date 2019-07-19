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Историк Юрий Борисёнок
© Photo: Беларусь Сегодня

Историк: почему годовщину начала Второй мировой решили отметить без России

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Почему Польша предпочла не приглашать Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, рассказал доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисёнок.

Свое решение официальная Варшава обосновала тем, что Россия якобы является агрессором по отношению к соседней Украине, поэтому присутствие России "неуместно".

"Можно вспомнить, что десять лет назад президент России на таких же мероприятиях присутствовал, но остается только размышлять о том, как так получилось, что за эти десять лет российско-польские отношения настолько ухудшились", - заметил Борисенок.

Как заявил эксперт, польская политическая элита, которую с 2015 года представляет правящая партия "Право и справедливость", придерживается однажды выбранной линии поведения в отношении России, что подтверждает и данный случай.  

"С другой стороны, можно и задаться вопросом, что, собственно, сделала современная Польша для того, чтобы улучшить положение соседней Украины, о безопасности которой она так печется. Поэтому в данном случае налицо явная спекулятивная политизация процесса, которая сохраняется", - сказал Борисенок.

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© Sputnik / Алексей Никольский
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По словам эксперта, говорить о каких-то возможных потеплениях отношений можно только в том случае, если изменятся позиции правящей партии на будущих польских выборах. Демарши Варшавы особой логике не поддаются, поэтому можно только сожалеть о том, что традиционная линия поведения польских политиков давно потеряла какой-то смысл в попытках сдерживания России, которая на самом деле Польше не угрожает.

Варшаве, конечно, было бы интересно переписать историю так, что Сталин гораздо больше виноват в развязывании Второй мировой войны, чем Гитлер, но пока этого не получается, и в ближайшее время сделать это будет крайне сложно.

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