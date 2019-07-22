Зубец: МВФ – мощная международная организация с подмоченной репутацией

Брать кредиты МВФ и при этом не проводить реформы, направленные на выздоровление экономики – верный путь к экономическому краху, уверен директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

На днях стало известно, что глава МВФ Кристин Лагард покидает свой пост. Причиной стала новая должность – ее кандидатура была выдвинута на пост главы Европейского центрального банка. В связи с этими событиями, возобновились дискуссии о том, чем являются на самом деле кредиты МВФ – спасением для экономики стран или наоборот, ловушкой, заставляющей еще глубже увязнуть в долгах?

"Репутация МВФ сегодня не блестящая, Лагард пыталась ее исправить, и в значительной степени ей это удалось", - рассказал Зубец в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, МВФ – мощная международная организация, чья репутация, однако, в последнее время сильно пострадала в связи с тем, что целый ряд стран отказались от сотрудничества с МВФ, причем, в достаточно скандальной форме, потому что деятельность МВФ привела к катастрофическим последствиям для этих стран.

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"История таких государств, как Боливия и Аргентина – это история о том, как страны брали кредиты МВФ, эти деньги неизвестно куда исчезали, а потом в стране экономически становилось все хуже. И эти несколько историй за последнее время серьезно испортили репутацию МВФ", - заявил Зубец.

Сегодня любое правительство страны, которое собирается сотрудничать с фондом, должно подумать два раза, стоит ли это делать. Зачастую "рецепты" МВФ приводят только к ухудшению ситуации в стране. С другой стороны, есть и несколько положительных примеров сотрудничества с МВФ.

Эксперт напомнил, что МВФ создавался в 1944 году как инструмент финансовой стабилизации в различных странах. Стабилизация нужна, чтобы крупный международный капитал мог зарабатывать деньги на рынках тех стран, которые подверглись экономическим катаклизмам. Поэтому задача дать заработать крупному международному капиталу, которая стоит перед МВФ, никуда не делась.

"МВФ приходит в страну, где происходят экономические неприятности, и начинает "лечить" эту страну. Но при этом задача МВФ – сделать так, чтобы валютный курс не девальвировался, чтобы инвесторы не потеряли свои деньги. А как это сделать? Только путем сокращения бюджетных расходов. И происходит это за счет снижения уровня жизни тех людей, которые зависят от бюджета", - отметил Зубец.

МВФ, как полагает эксперт, вполне эффективен как поставщик коротких кредитов, необходимых, чтобы как-то перебиться до начала экономического роста. Но если в стране не проводить реформы, направленные на выздоровление экономики, то эти деньги будут выброшены впустую.

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