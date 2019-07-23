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Наталия Капитонова
© Photo: Facebook / МГИМО

Капитонова: возможно, Джонсон пришел ненадолго

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Победу бывшего мэра Лондона и экс-главы МИДа Бориса Джонсона в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании прокомментировала доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова.

Стало известно, что новым главой британской Консервативной партии стал Борис Джонсон, в среду он займет пост премьер-министра страны. Джонсон известен, как сторонник жесткого Brexit’а.

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© Sputnik / Алекс Макнотон
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"Новости ожидаемые, потому что Джонсон, сразу после того, как десять кандидатур выставили себя на пост лидера консервативной партии, ушел в большой отрыв", - отметила Капитонова в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, было сразу очевидно, что Джонсона изберут. Дело в том, что он чрезвычайно популярен среди рядовых консерваторов, которые связывают с ним надежду на то, что Джонсон сможет победить и правый и левый популизм, а также справится с тем хаосом, в который погрузилась страна после Brexit.

"У Джонсона стиль в духе Черчилля, поэтому многие считают, что вот такой яркий, самобытный, взрывной, непредсказуемый, рисковый, действующий интуитивно и против всяческих правил политик единственный сможет переиграть лидера партии Brexit’а Фаража", - заявила Капитонова.

Может быть, полагает профессор, что Джонсон надолго не задержится в новой должности. В британском обществе уже несколько лет наблюдается раскол, и против Джонсона действует оппозиция внутри Консервативной партии, прежде всего, в лице нынешнего министра финансов Хэммонда, который сказал, что он пойдет на любые меры, чтобы не допустить обвального Brexit’а, вплоть до вынесения вотума недоверия новому правительству Бориса Джонсона.

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Теги:
Brexit, премьер-министр, Борис Джонсон, Великобритания


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