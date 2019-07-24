Экономист: "наследство" Джонсона - проблема Brexit и нездоровая экономика

Экономист, директор института нового общества Василий Колташов рассказал о том, чего стоит ждать от нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Многие эксперты отмечают, что впервые за долгие годы во главе британской политики оказалась фигура настолько противоречивая, как Борис Джонсон.

В наследство от бывшего премьера Терезы Мэй ему осталось немало нерешенных проблем, главная из которых, требующая как можно более скорого решения, это Brexit.

Как отметил Колташов в интервью радио Sputnik, британская экономика переживает сейчас непростой период – она фактически в предкризисном состоянии.

Великобритании нужна девальвация фунта, стране нужна более социально-ориентированная политика, за которую выступают лейбористы.

"В связи с этим очень много проблем, потому что британская экономика в значительной степени финансовая, спекулятивная. И Джонсону предстоит это нездоровое состояние исправлять. А люди недовольны. Жесткий Brexit означает неизбежные негативные экономические последствия", - сообщил Колташов.

Что же касается взаимоотношений с Россией, то здесь эксперт не прогнозирует каких-либо изменений. Борис Джонсон вряд ли окажется другом Российской Федерации, поскольку никаких предпосылок для изменения существующей политической линии нет.

"Консерваторы сделали стратегическую ставку на то, что на Востоке вообще должно что-то рассыпаться, развалиться и они должны прийти туда такими хозяевами-регуляторами. Это наряду с тем, что последние новости были про конгресс, который готов финансировать антироссийские программы. Джонсон вряд ли порвет с этой традицией", - заявил Колташов.

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