Кротенко: СНГ – организация, созданная, чтобы мирно "развестись"

Какие экономические выгоды получает Молдова от членства в СНГ и есть ли они, разбирался доктор хабилитат экономических наук, профессор Юрий Кротенко.

СНГ выполнило свои первоначальные функции и постепенно на базе этой структуры будут создаваться другие экономические и политические союзы, считает Кротенко. По словам профессора, Молдова получает определенные выгоды от членства в СНГ, поскольку в любом сообществе есть экономические выгоды.

"Безусловно, что СНГ создавалось в свое время для "развода", для того, чтобы страны красиво разошлись каждая в свою сторону. Изначально в СНГ не вошли прибалтийские государства, затем возникли проблемы с частью стран Средней Азии, с Грузией и Украиной", - заявил Кротенко в беседе с корреспондентами радиостудии Sputnik Молдова.

Как рассказал экономист, большинство государств, входящих в СНГ, стараются получить от этого свои персональные выгоды, а общие выгоды Содружества их практически не интересуют.

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"Можно привести множество примеров, когда участники СНГ выбирают, какой документ будут принимать, какой нет, что будут подписывать и что не будут. Подобное себе невозможно представить, например, в Евросоюзе", - отметил Кротенко.

На начальном этапе становления независимости государств-членов СНГ, безусловно, эта организационная структура была необходима малым странам-участникам Содружества. Тем не менее, страны четко ориентировались на то, что надо поскорее уйти из-под контроля "Старшего брата", чтобы, соответственно, каждый решал сам свои задачи.

"Сейчас ситуация складывается таким образом, что постепенно СНГ передает часть своих функций другим структурам. Из СНГ постепенно кто-то выходит, кто-то от чего-то отказывается, а кто-то что-то пытается на этом выиграть", - заключил Кротенко.

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