Манастырлы: готовы ли молдаване к непопулярным экономическим мерам

Многие экономисты говорят о том, что Молдову ждет непростой период. Мы избавились от диктатуры, и теперь возникла необходимость "затянуть пояса". Но население вряд ли готово довольствоваться только тем, что мы больше не живем под властью олигархов, и необходимость "шоковой терапии", если таковая нас ждет, необходимо очень аргументированно обосновать. Свое отношение к непопулярным экономическим мерам в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал Манастырлы.

"Людям нужны рабочие места, нормальная инфраструктура и будущее для детей в своей стране, а не за рубежом. Кто это будет обеспечивать – для людей дело десятое. Их не интересует политический вопрос так сильно, как об этом хочется думать нашим политикам", - заявил Манастырлы.

В первую очередь, население заинтересовано в решении чисто практических, бытовых вопросов – наполненности кошелька и холодильника, образования для детей. Те проблемы, на которые прежде всего необходимо обратить внимание новой власти – это вопросы, касающиеся школ, садиков, цен на топливо, тарифов.

"Если новая власть не продемонстрирует, что она что-то может предложить населению в этих направлениях, если уровень жизни, уровень доходов населения не вырастет в обозримом будущем – население начнет испытывать, как минимум, непонимание", - сказал Манастырлы.

Как заметил политолог, деньги, которые при предыдущем режиме по различным съемам шли мимо бюджета, теперь должны приходить в бюджет, а на них можно было бы проводить необходимые обществу преобразования.