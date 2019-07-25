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© Sputnik / Евгения Новоженина

Ющенко: новый премьер вряд ли быстро урегулирует вопрос с Brexit

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Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко рассказал, сможет ли новый британский премьер обеспечить Brexit к 31 октября.

Борис Джонсон, новый премьер-министр Великобритании, уже вступив в должность, заявил о готовности выйти из ЕС до 31 октября, не взирая на обстоятельства. Джонсон, известный сторонник Brexit’а, сообщил о планах договориться с Брюсселем относительно приемлемых условий соглашения по выходу из Евросоюза.

"Я думаю, что политика Великобритании по отношению к ЕС еще больше обострит противоречия между Евросоюзом и Великобританией. А это, в свою очередь, усилит позиции евроскептиков по всей Европе", - заметил Ющенко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, вопрос противоречий между Великобританией и ЕС останется открытым, а разрешить их не удастся в такие краткие сроки. Поэтому разговоры о том, что вопрос удастся быстро урегулировать, это что-то скорее из области надежд и обещаний, данных Борисом Джонсоном в надежде на симпатии определенной части общества.

"Ведь в первую очередь именно благодаря таким заявлениям Джонсон нашел поддержку консервативной партии. Но при этом он и очень сильно расколол общество Великобритании. В этих условиях проводить свою жесткую линию достаточно сложно, не имея широкой поддержки населения, которую еще необходимо заслужить", - заключил политик.

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Теги:
Борис Джонсон, Brexit, премьер-министр, Великобритания


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