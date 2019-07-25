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Владимир Джаралла
© Photo : Из личного архива Владимира Джаралла

Джаралла: пиратство в отношении российского судна – тест для Зеленского

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Политический эксперт Владимир Джаралла разъяснил, что стоит за захватом российского танкера украинской службой безопасности.

Самым серьезным и самым тревожным сигналом за последнее время во взаимоотношениях России и Украины назвал эксперт факт задержания в порту Измаил Одесской области российского танкера. Судно Neyma было задержано "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе".

Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
Появились фото российского танкера и видеокадры его задержания Украиной

Джаралла полагает, что дело в том, что политику в стране все еще определяет не команда нынешнего президента Зеленского, а представители прежней власти.

"Только что прошли выборы в парламент, однако его формирование еще не осуществилось. Обязанности он по-прежнему исполняет в прежнем составе. В том числе, это относится к спецслужбам и к армии", - сообщил Джаралла в эфире радио Sputnik.

Как заявил эксперт, уже не секрет, что на линии противостояния, вопреки всем заявлениям Зеленского, произошло обострение. Захват судна – это совершенно враждебный шаг, который полностью противоречит общей тенденции, которая была за последнее время. Джаралла уверен, что это действия так называемой "фракции войны", то есть тех, кто пришел вместе с Порошенко к власти и кто действовал в течении последних пяти лет.

"Цель этого поведения – прежде всего, создать проблемы администрации Зеленского, а также прекратить любые поползновения к нормализации отношений с Россией и создать дополнительные проблемы", - отметил Джаралла.

Для Зеленского, считает эксперт, время авансов закончилось, пора демонстрировать то, что называется властью, а поступки уже определят, что из себя представляет эта команда. 

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