Мухин: почему Джонсон – Четвертый всадник британского Апокалипсиса

Джонсон будет радовать нас каждый месяц, а то и каждую неделю различными экстравагантными идеями, полагает Мухин. По мнению политолога, многие не любят нового британского премьера, который успел зарекомендовать себя в британской политике, как некий анфан террибль.

"Эта ненависть носит личный характер, потому что Борис Джонсон ведет себя вызывающе, он не похож на обычного британского политика, тем более, представляющего консервативную партию", - отметил Мухин.

Что касается инициатив Джонсона, то, по мнению политолога, британский премьер вполне может стать Четвертым всадником британского Апокалипсиса. Первым Мухин назвал Тони Блэра, который залез в Ирак. Вторым стал Дэвид Кэмерон, который спровоцировал шотландский референдум и собственно Brexit. Третий -Тереза Мэй, которая завела ситуацию с Brexit в глубокий политический кризис, развивающийся сейчас в отношениях между Европой и Великобританией.

"Борис Джонсон рискует довести сложившуюся ситуацию до абсурда и, спровоцировав жесткий Brexit, нанести экономике Британии очень чувствительный удар. По подсчетам экспертов, ущерб может составить порядка 10 миллиардов фунтов", - сообщил Мухин в эфире радио Sputnik.

Выгод же Великобритания при этом не получает никаких. По прогнозам политолога, Шотландия, и возможно, Ирландия будут ставить вопрос о выходе из Соединенного Королевства, которое по итогам станет разъединенным. На короткий период, возможно, снизится миграционное напряжение, но потом возрастет. Ну а Лондон перестанет быть международным финансовым центром, считает Мухин.

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