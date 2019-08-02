Рар: Германия не желала бы видеть на своей территории ракеты США

Немецкие граждане не желают, чтобы на территории их страны размещались американские ядерные ракеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен по заказу организации Greenpease. Но, к сожалению, мнение граждан Германии особой роли в этом не играет, полагает Рар. США все равно найдут союзников в Европе, готовых разместить у себя американские ракеты.

"Сейчас у США есть Польша, прибалтийские государства, где совсем другая атмосфера, и где элиты хотят американские деньги и американскую защиту. Они готовы к определенной роли ради исполнения своих желаний", - заявил Рар.

То, что немцы не будут у себя размещать ракеты средней дальности и не хотят участвовать в крупных военных проектах, чтобы поддерживать американское мироустройство, – это очевидно. Немцы отказались посылать свои военные корабли в Африку, где каждый день существует угроза конфронтации с Ираном.

"Но это немецкая позиция. Может, даже позиция Западной Европы, но она ничего не изменит. Ведь есть еще Восточная Европа, которую называют "пятой колонной Америки в Европе", и которая будет проводить проамериканскую линию, давить на других европейцев, пытаясь их заставить придерживаться проамериканской линии", - отметил политолог.

Европа, как подчеркнул Рар, много лет пребывает в расколотом состоянии, что стало следствием действий США. Произошел раскол на старую Европу, которая хочет дистанцироваться от США, и Новую Европу, которая во всем подчиняется Штатам.

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