Немецкие граждане не желают, чтобы на территории их страны размещались американские ядерные ракеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен по заказу организации Greenpease. Но, к сожалению, мнение граждан Германии особой роли в этом не играет, полагает Рар. США все равно найдут союзников в Европе, готовых разместить у себя американские ракеты.
"Сейчас у США есть Польша, прибалтийские государства, где совсем другая атмосфера, и где элиты хотят американские деньги и американскую защиту. Они готовы к определенной роли ради исполнения своих желаний", - заявил Рар.
То, что немцы не будут у себя размещать ракеты средней дальности и не хотят участвовать в крупных военных проектах, чтобы поддерживать американское мироустройство, – это очевидно. Немцы отказались посылать свои военные корабли в Африку, где каждый день существует угроза конфронтации с Ираном.
"Но это немецкая позиция. Может, даже позиция Западной Европы, но она ничего не изменит. Ведь есть еще Восточная Европа, которую называют "пятой колонной Америки в Европе", и которая будет проводить проамериканскую линию, давить на других европейцев, пытаясь их заставить придерживаться проамериканской линии", - отметил политолог.
Европа, как подчеркнул Рар, много лет пребывает в расколотом состоянии, что стало следствием действий США. Произошел раскол на старую Европу, которая хочет дистанцироваться от США, и Новую Европу, которая во всем подчиняется Штатам.
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