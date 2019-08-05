Эксперт: договор о контроле над вооружениями должен быть многосторонним

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik рассказал, почему в договоренности о международной ядерной безопасности необходимо привлекать различные субъекты международного права.

Российская сторона неоднократно заявляла, что ответственность за прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) полностью лежит на США. При этом многие эксперты говорят о том, что к договору необходимо присоединиться, в первую очередь, Китаю, а кроме того, еще ряду стран.

"Полагаю, что Россия должна пойти навстречу всем этим высказываниям, но заявить о том, что эти договоры должны иметь многосторонний характер. И вовлекать в эти договоры как можно больше субъектов международного права", - заявил Перенджиев.

Как полагает политолог, кроме КНР должны участвовать Франция, Великобритания, как входящие в ядерную пятерку. Кроме того, постепенно привлекаться к этим договоренностям должны и государства, обладающие ядерным оружием на неофициальной основе, это Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея.

Перенджиев полагает, что к договору нужно привлекать и другие субъекты международного права, например, НАТО, потому что НАТО распоряжается ядерными ресурсами в Европе, и, конечно же, НАТО должен нести какую-то ответственность в этой сфере.

"В любом случае, если говорить о том, что решать должны Россия, США и Китай, я думаю, что в этих условиях Китай невозможно будет привлечь к процессу. В любом случае, Китай так и заявит, что Франция и Великобритания не подписывают эти договора, значит, и Китай не будет", - заключил Перенджиев.

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