Асафов: в ходе расследования гибели Стенина Киев будет все отрицать

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о перспективе уголовных дел, открытых по факту гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина.

Во вторник, 6 августа, спустя пять лет после гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина, был установлен предварительный круг подозреваемых в гибели журналиста.

Сообщается, что имена виновных будут названы после завершения работы по делу. Пока же известно, что дело квалифицировано, как умышленное убийство.

Российский политолог Александр Асафов, комментируя эту информацию, отметил, что в убийстве фотокорреспондента виновны также и должностные лица.

"Безусловно, даже при очевидных доказательствах Киев будет отрицать причастность своих силовиков к этому трагическому событию. И тут вопрос не только в определении конкретных виновных ‒ а виновны, на мой взгляд, все украинские должностные лица, отдававшие соответствующие приказы, ‒ но и в установлении их местонахождения", ‒ сказал Александр Асафов .

По мнению политолога, очевидно, что виновные находятся в местах, недоступных для российской правовой системы. Однако в любом случае точка в этом деле должна быть поставлена, и виновные должны быть если не задержаны, то хотя бы поименно названы. Но, учитывая обстоятельства, довести это до конца будет тяжело, отметил эксперт.

Андрей Стенин отправил последние снимки с Донбасса в редакцию 5 августа 2014 года.

По данным Следственного комитета России, журналист погиб в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими 6 августа около села Рассыпное. Вместе с ним погибли сотрудники информационного сайта icorpus.ru Сергей Коренченков и Андрей Вячало. Всего в те дни около Рассыпного погибли два десятка ополченцев и мирных жителей.

В память о Стенине МИАР "Россия Сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО проводит ежегодный конкурс для фотожурналистов. Цель акции - поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

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