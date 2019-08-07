Жаров: официальная версия следствия по крушению рейса МН17 может развалиться

Новые данные по поводу катастрофы малайзийского Боинга в небе над Донбассом могут опровергнуть официальную версию следствия по этому делу, полагает политолог Максим Жаров.

Немецкий детектив Йозеф Реш готов обнародовать имеющуюся у него информацию по поводу катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом. Детектив заявил, что располагает сведениями, позволяющими пролить свет на причину трагедии и имена людей, ответственных за нее. Несмотря на то, что эту версию пытаются замолчать, немецкий детектив имеет большие возможности опубликовать свою версию и получить поддержку России и Малайзии, полагает Жаров.

"Мы с вами видим сейчас, что в последнее время Малайзия на уровне своего премьер-министра выступает резко против официальной версии, она считает недоказанной вину России, и я думаю, что поскольку рейс был малазийской компании, именно Малайзия должна определять степень виновности или невиновности тех или иных лиц", - заявил Жаров в эфире радио Sputnik.

Как заметил политолог, сейчас крайне важно российским следственным органам связаться с этим детективом и постараться получить у него всю информацию, в том числе и данные с американских спутников, которую американцы тщательно скрывают.

"Я думаю, что, если мир узнает информацию с этих спутников, официальная версия этого псевдо-следствия развалится в одночасье", - заключил Жаров.

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