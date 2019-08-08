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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Александр Натрускин

Журавлев: коалиция в Молдове может развалиться из-за одной фатальной ошибки

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Тема:
Молдова после политического кризиса (86)
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Только благодаря политическому консенсусу у нынешней правящей коалиции есть шансы просуществовать долго, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Московского института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Молдавские политики не должны наступать на старые грабли предыдущей власти. А именно: и ПСРМ, и ACUM не нужно допускать разделения молдавского общества.

Молдавский премьер Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду попыталась ответить всем: что будет с коалицией ПСРМ и ACUM

Такого мнения придерживается директор Московского института региональных проблем Дмитрий Журавлев. А связующим фактором эксперт видит экономическое сотрудничество Молдовы как с Западом, так и с Востоком.

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"Экономическое сотрудничество России с Молдовой предопределено. И не только потому, что Молдова для нас – это часть бывшего Советского союза. Россия для Молдовы - это открытый рынок для молдавской продукции. Мы можем принять молдавские фрукты, винную продукцию, нам это только на пользу. Но, настаивая на сотрудничестве с Россией как с давним партнером, Кишиневу не нужно отказываться от сотрудничества с Западом", - отметил эксперт.

Он добавил, что политики должны ясно понять. Россия – это страна, с которой Молдова дружит, которая готова пойти на экономический союз с ней, а ЕС – это еще одно направление, которое предстоит развивать.

"Только такой компромисс возможен. Если же партнеры по коалиции будут противопоставлять два эти вектора, то как раз это и приведет к ее быстрому развалу", - подчеркнул Журавлев.

В четверг, 8 августа, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча отметил, что между ПСРМ и блоком ACUM должно быть подписано политическое соглашение, где обязательно нужно четко указать задачи и цели внутренней и внешней политики страны, чтобы исключить риски для процесса управления государством. Напомним, что две политические силы, создавшие правящее большинство, сторонники разных геополитических векторов. Социалисты выступают больше за сотрудничество с Востоком, в том числе с Россией, а ACUM ставит своей целью интеграцию Молдовы в Евросоюз.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (86)

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Теги:
Дмитрий Журавлев


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