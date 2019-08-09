Журавлев: сохранить нужно не только коалицию, но и здравый смысл

Эффективная работа правящей в Молдове коалиции возможна, если у ее лидеров будет общая цель – благосостояние народа, экономическое развитие страны, отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Московского института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Недавно премьер-министр Майя Санду выступила с заявлением, обнажив первые недопонимая внутри блока ACUM, в который входят партии PAS и DA.

Говоря о ситуации внутри ACUM, премьер посоветовала некоторым членам блока оставить при себе вспыльчивые политические заявления и сосредоточиться на конкретной работе.

Комментируя первые разногласия в стане молдавских правых, директор Московского института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что, по его мнению, Санду стремится не только сохранить коалицию, но и здравый смысл.

"Она идет на сохранение коалиции, но больше всего – на сохранение здравого смысла. Премьер, помимо всего прочего, отвечает и за экономику страны. И она осознает прекрасно, что в первую очередь нужно развивать экономические отношения с партнерами", - подчеркнул Журавлев.

Политолог отметил, что даже с правыми политиками Россия может выстраивать прагматические отношения.

"Например, наши противоречия (в России) с правыми политиками в Литве и еще ряде стран бывшего Союза, связаны не с их политическим взглядами, а с отсутствием у них здравого смысла - когда правый вектор становится важнее сохранения экономики страны и уровня жизни населения", - сказал Журавлев.

Ранее эксперт отметил, что если члены правящей коалиции не будут противопоставлять два геополитических вектора, то они сохранят ее надолго. Дальнейшая совместная работа возможна, если у лидеров коалиции будет общая цель – благосостояние народа, экономическое развитие страны.