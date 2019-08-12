Гырбу: почему в секторе недвижимости падает спрос, но не цены

Сектор недвижимости в Кишиневе развивался хаотично, и власти никак не влияли на развитие этого сектора, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу.

По словам эксперта, ситуация, сложившаяся на рынке недвижимости Молдовы, далеко не уникальна. Такого же рода события происходили, к примеру, в Испании. И Испания очень сильно пострадала из-за того, что надулся пузырь в секторе недвижимости. Однако развитие ситуации во многом зависит от регуляторов – Министерства финансов и Министерства экономики, которые должны следить за всем этим.

"Если где-то в одной из отраслей экономики происходит диспропорциональный рост или падение, то специалисты должны найти выход для решения проблемы. У нас, к сожалению, такого рода подхода не существует", - отметил Гырбу.

Рынок недвижимости – один из немногих, на которых в Молдове можно было заработать. Именно поэтому на рынке недвижимости в Молдове появилось много инвесторов. В результате цены стали расти, но при этом отток населения из страны не уменьшился. И если большая часть активного населения работает за рубежом, то, разумеется, рано или поздно они начнут покупать недвижимость за рубежом, а на внутреннем рынке спрос будет падать.

"Проблема Молдовы не в том, что мы бедная страна и у нас нет денег. Проблема в том, что у нас нет идей развития бизнеса. Эта не сугубо наша проблема, эта общая проблема маленьких и неразвитых экономик", - заявил Гырбу.

До 2010 в сфере недвижимости можно было заработать огромные деньги. А сейчас бизнесмены стали заложниками той ситуации, что у них нет новых идей. Многие предприниматели пытаются во что-то инвестировать денежные средства, которые у них есть, и идут уже проторенным путем – строят дома.

"Они ничего более оригинального придумать не могут, чем начать строить дома, которые, как оказалось, никому не нужны. Это дома-скворечники, где никто не думает об инфраструктуре, дорогах, детсадах, школах, парках. Просто строят дома", - заключил эксперт.

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