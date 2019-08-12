Ученый: пролетит ли мимо Земли астероид размером с пирамиду Хеопса

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал в эфире радио Sputnik, каковы шансы столкнуться с Землей у недавно открытого астероида, чьи размеры сопоставимы со знаменитой пирамидой Хеопса.

В конце августа совсем близко к Земле подлетит астероид 2019 OU1, свидетельствуют данные, обнародованные специалистами NASA. Диаметр астероида составляет 160 метров, и пролетит он всего в миллионе километров от Земли, что по космическим меркам весьма незначительное расстояние.

"Такое заявление от имени NASA выглядит для меня чуть удивительным, потому что те астероиды, которые представляют опасность, уже каталогизированы, в том числе, и астероиды размером с пирамиду Хеопса. Этот размер для астероида не такой уж большой, хотя и астероид такого размера действительно может представлять опасность для Земли", - заявил Эйсмонт.

По словам ученого, при встрече с Землей такого астероида не избежать катастрофы. Если сравнить с размером других астероидов, то 2019 OU1, конечно, больше, чем, например, Челябинский астероид, у которого был диаметр порядка 25 метров. А вот у знаменитого астероида Апофис диаметр составляет 330 метров.

Также Эйсмонт рассказал, что если астероид летит со стороны Солнца, обнаружить его очень трудно. Так произошло с челябинским астероидом, который ученые "проглядели". По мнению ученого, вероятность того, что 2019 OU1 столкнется с Землей, невысока.

"Для того, чтобы с достаточной точностью определить параметры движения астероида, одного-двух наблюдений мало. И если мы обратимся к случаям, когда такие угрозы заявлялись, паника были излишней. Я на 100 процентов уверен, что это именно такой случай, когда параметры движения были определены по недостаточному количеству наблюдений, и опасность преувеличена", - заключил Эйсмонт.

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