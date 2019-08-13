Шаповалов: Huawei – жертва американо-китайской торговой войны

В США вступает в силу запрет на закупку американскими ведомствами продуктов и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Об этом идет речь в документе, размещенном на сайте Федерального реестра США.

По мнению Шаповалова, это решение было предсказуемо, поскольку в мае 2019 была запрещена продажа компаниям Huawei и ZTE американских комплектующих, это была первая часть запрета, а сейчас вводится вторая часть. Как заявил Шаповалов в эфире радио Sputnik, у этой истории есть большой бэкграунд, первый запрет для военных и государственных структур на сотрудничество с Huawei был введен еще в 2008 году.

"Китайская промышленность начинает опережать американскую, это становится очевидным фактом, и США ничего не могут с этим поделать, кроме как вводить запретительные меры", - отметил политолог.

Данную историю, по словам Шаповалова, стоит вписать в контекст американо-китайского противостояния, в котором существует множество разных ответвлений, в том числе то, что руководитель Huawei был захвачен Канадой по указке США какое-то время назад. Американцы прибегают к разнообразным методам, так как проигрыш США Китаю беспокоит американское руководство.

"Здесь мы видим реализацию пункта предвыборной программы Трампа о борьбе с Китаем и с его технологическим превосходством. Если дело дойдет до достаточно серьезной фазы противостояния Китая и США, то Штаты приложат все усилия, чтобы заставить Европу включиться в эту борьбу", - сказал Шаповалов.

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