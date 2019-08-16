Бень: зачем Трамп хочет купить Гренландию

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень прокомментировал в эфире радио Sputnik информацию о том, что президент США Дональд Трамп строит планы купить у Дании принадлежащий ей остров Гренландия.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщило, что американский президент рассматривает возможность покупки Гренландии. Российский политолог полагает, что вероятность того, что Трамп действительно планирует такого рода сделку, "трудно исключить".

"Местоположение этого крупнейшего на Земле острова может иметь военно-стратегическое значение. Это попытка проникнуть на наше полушарие и в том числе подобраться поближе к России. Военные базы там вполне возможны", - заявил Бень.

Политолог отметил также, что такого рода сделка, если датское правительство на нее пойдет, может изменить конфигурацию сил в мире и усугубить и без того напряженную ситуацию, связанную с развитием вооружений. Теоретически, Дания может согласиться продать Гренландию на выгодных для страны условиях, считает Бень, поскольку для Дании Гренландия какого-либо стратегического значения не имеет, это территория, расположенная на дальних широтах.

В Гренландии, где температура летом не превышает 10 градусов тепла, проживают менее 60 тысяч человек. Коренное население Гренландии – эскимосы – составляют 90 процентов от общего количества жителей. И американские военные базы, если они разместятся на острове, станут фактором, который может навсегда изменить жизненный уклад эскимосов.

"Здесь редкая ситуация, когда жизненный уклад коренной народности не разрушен. Понятно, что американское присутствие тут же нарушит не только экологический баланс Гренландии, но и будет нести прямую угрозу для дальнейшей идентичности этого самобытного народа", - сказал Бень.

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