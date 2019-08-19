Эксперт: правду об аварии в Чернобыле невозможно было бы скрывать так долго

Вячеслав Гришин, президент Союза "Чернобыль" России, участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik доклад разведки США о том, что количество погибших во время аварии на станции было намного больше, чем в официальных данных.

На сайте Национального архива безопасности США были обнародованы засекреченные данные разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Из приведенных сведений можно сделать вывод, что число погибших в первые дни аварии могло отличаться от данных, представленных официально. Такие заключения делаются на основании подсчетов количества работавших на станции человек, причем утверждается, что все, находившиеся в момент взрыва поблизости от эпицентра, погибли.

"Очевидно, что кроме тех людей, которых эвакуировали и повезли в больницу Москвы, были еще несколько человек, которых отвезли в Киев. Но они вошли в число погибших. Полагаю, что это не может являться основанием для опровержения той официальной информации, которая была опубликована", - заявил Гришин.

Еще в 1989 году в рамках Верховного Совета СССР была создана комиссия по расследованию причин аварии. Союз "Чернобыль" СССР существовал уже тогда, и его эксперты работали в составе комиссии. Как сообщил Гришин, сомнений в количественной характеристике погибших или умерших в первые дни после аварии у комиссии не было.

"Безусловно, в субъектах Российской Федерации были смерти, это мы исследовали через свои региональные организации. Что же касается информации, которую донесла разведка США, то думаю, что это сразу стало бы достоянием членов Верховного Совета СССР. И это было бы обнародовано", - заключил Гришин.

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