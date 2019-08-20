Эксперт рассказал о том, что Молдова может столкнуться с газовым кризисом

Энергобезопасность Юго-Восточной Европы и Молдовы в том числе зависит от ввода в строй газопровода "Турецкий поток", заявил в эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Молдова ведет переговоры с "Газпромом" о возможности получения газа через "Турецкий поток". Об этом заявил на брифинге министр экономики Молдовы Вадим Брынзан. 31 декабря 2019 года истекает срок нынешнего контракта с "Газпромом". В ближайшие дни будет утвержден новый глава Moldovagaz Вадим Чебан, которому предстоит заключить новый контракт на поставку газа.

Как полагает Гривач, введение в строй газопровода "Турецкий поток" безусловно повысит безопасность энергоснабжения Турции и Юго-Восточной Европы российским газом, не будет тех рисков, которые имели место в 2009 году. Тогда страны, получавшие газ через Трансбалканский газопровод, через территорию Украины, испытывали огромные проблемы после того, как транзит газа из Украины прекратился.

"После ввода "Турецкого потока" государства не будут испытывать особых проблем, если инфраструктуру по подключению "Турецкого потока" завершат, как это предполагалось, до конца нынешнего года. Конечно, в Молдавии ситуация более сложная, потому что она в настоящее время не может получать газ ниоткуда, кроме как транзитом через территорию Украины", - отметил эксперт.

Соответственно, если будет транзитный кризис, подчеркнул Гривач, то странам Европы, зависящим от российского газа, предстоит серьезная работа, чтобы направлять украинские власти к конструктивному диалогу.