Ярулин: на Западе есть понимание, что санкции особого результата не дали

Антироссийские санкции еще будут достаточно долго продолжаться, но уже не в том виде, как это было, полагает доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

Встреча Путина и Макрона, носившая позитивный характер, может стать похоронами антироссийских санкций, заявил украинский дипломат Роман Безсмертный. Ярулин, комментируя это высказывание, отметил, что до похорон еще далеко, но определенные и постепенные отмены, может, где-то и недекларированная отмена будут иметь место, потому что серия встреч президента России с иностранными лидерами к этому и должна подвести.

"Мы видим, как администрация Трампа рассматривает вариант приглашения Путина на саммит G7 в Шататы на следующий год. И это буквально за три месяца до выборов. То есть, теперь Россия и отношения с ней становятся козырем в дипломатической игре Трампа перед выборами на будущий год", - сказал Ярулин в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, нынешний американский лидер хочет показать, что отношения с Россией были резко ухудшены при Обаме, а республиканцы и Трамп в частности смогли на своих условиях решить проблему отношений с Россией. И для Макрона, и для Европы отношения с Россией тоже важны. Тем более, что в рамках грядущей мировой рецессии необходимо предпринимать какие-то усилия.

"Нужно и рынки открывать, чтобы удар грядущего мирового кризиса не был таким уж оглушительным. Поэтому на Западе есть понимание, что санкции особого результата не дали, а вред нанесли всем сторонам", - подчеркнул Ярулин.

Необходимо, считает политолог, готовится к предстоящим вызовам, в числе которых Brexit, ухудшение отношений США и Китая, а также ухудшение экономической ситуации в самой Европе, что может вызвать всплеск правого популизма, в результате которого многие правительства не устоят.

"Улучшение отношений с Россией помогли бы Европе снять внутренние проблемы. Если сейчас ничего не делать и не предупреждать предстоящую экономическую рецессию, в мире может все быть не очень хорошо. Один из способов это предупредить – улучшение отношений с Россией", - заключил Ярулин.

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