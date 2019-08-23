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Игорь Ковалев
© Sputnik /

Ковалев: пока нет предпосылок и факторов, позволяющих России вернуться в G8

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О том, возможно ли на данном этапе возвращение России в "большую восьмерку", рассказал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

Белый дом заявил, что готов обсудить вопрос возвращения России в G8, если будет просьба официальной Москвы. Как полагает Ковалев, Трамп безусловно понимает, что Россия – великая держава, которая обладает достаточно серьезным военным и экономическим потенциалом, и решать важнейшие вопросы современной политической повестки дня и международных отношений без России невозможно.

"В этом смысле, можно сказать, что Трамп достаточно прагматичен, хотя все те оговорки, которые были со стороны западных коллег об условиях возвращения, фактически, делают возвращение невозможным. Понятно, что ни от Крыма, ни от поддержки Донбасса Россия не откажется", - заявил Ковалев в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным
© Sputnik / Илья Питалев
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории

Со своей стороны, эксперт не видит никаких реальных предпосылок и факторов, которые позволили бы России вернуться в эту организацию.

Ну а G8, по мнению Ковалева, все больше превращается в клуб, который не решает проблемы, а обсуждает их. Никаких реальных решений в последнее время G8 не принимает.

"Известно, что на предстоящей встрече во Франции не будет никакого согласованного коммюнике, никаких коллективных решений. И в этом смысле авторитет и польза этой группы достаточно эфемерная", - заключил политолог.

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