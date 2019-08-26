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Игорь Юшков
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Юшков: осталось построить единственный участок "Северного потока-2"

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Дания явно намеренно затягивает решение по "Северному потоку-2", чтобы "Газпром" не смог выполнить все свои контрактные обязательства перед европейским потребителем, заявил в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Практически все участки газопровода "Северный поток-2" готовы, идет прокладка труб в российской акватории. Фактически единственный участок, который не построен, находится в датской акватории. Однако Дания пока что не дала четкого ответа, готова ли она разрешить строительство в своих территориальных водах, и если да, то по какому маршруту.

"Сейчас актуализируется вопрос, что делать дальше, потому что датчане пока не выдают ни разрешения, ни отказа, и явно тянут с этим решением для того, чтобы "Газпром" не успел достроить газопровод к первому января, когда он понадобится", - отметил Юшков.

Как заявил эксперт, украинский "Нафтогаз" не собирается подписывать нового соглашения по транзиту газа.

Газораспределительная станция
© Sputnik / Егор Еремов
Газопровод и стратегическое мышление

Соответственно, "Газпрому" необходимы другие маршруты, чтобы он смог выполнить все свои контрактные обязательства перед европейским потребителем.

"Как раз в начале сентября датчане должны дать ответ. Если это будет согласие, трубоукладчики немедленно начнут работу, и она займет около четырех недель. Сейчас важно построить хотя бы одну нитку "Северного потока-2", так как обе нитки работать на полную мощность не смогут ни при каких обстоятельствах, потому что европейцы на своей территории не достроили часть газопровода", - рассказал Юшков.

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Поэтому так важно достроить хотя бы одну нитку, чтобы какие-то объемы подать в первом квартале 2020 года. Скорее всего, трубоукладчики пойдут навстречу друг другу в датской акватории, как только будет разрешение на строительство. И это единственный участок, который остается построить.

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