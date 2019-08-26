Юшков: осталось построить единственный участок "Северного потока-2"

Дания явно намеренно затягивает решение по "Северному потоку-2", чтобы "Газпром" не смог выполнить все свои контрактные обязательства перед европейским потребителем, заявил в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Практически все участки газопровода "Северный поток-2" готовы, идет прокладка труб в российской акватории. Фактически единственный участок, который не построен, находится в датской акватории. Однако Дания пока что не дала четкого ответа, готова ли она разрешить строительство в своих территориальных водах, и если да, то по какому маршруту.

"Сейчас актуализируется вопрос, что делать дальше, потому что датчане пока не выдают ни разрешения, ни отказа, и явно тянут с этим решением для того, чтобы "Газпром" не успел достроить газопровод к первому января, когда он понадобится", - отметил Юшков.

Как заявил эксперт, украинский "Нафтогаз" не собирается подписывать нового соглашения по транзиту газа.

Соответственно, "Газпрому" необходимы другие маршруты, чтобы он смог выполнить все свои контрактные обязательства перед европейским потребителем.

"Как раз в начале сентября датчане должны дать ответ. Если это будет согласие, трубоукладчики немедленно начнут работу, и она займет около четырех недель. Сейчас важно построить хотя бы одну нитку "Северного потока-2", так как обе нитки работать на полную мощность не смогут ни при каких обстоятельствах, потому что европейцы на своей территории не достроили часть газопровода", - рассказал Юшков.

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Поэтому так важно достроить хотя бы одну нитку, чтобы какие-то объемы подать в первом квартале 2020 года. Скорее всего, трубоукладчики пойдут навстречу друг другу в датской акватории, как только будет разрешение на строительство. И это единственный участок, который остается построить.

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