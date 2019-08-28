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Захарова: освобождение Вышинского – только первый шаг к справедливости

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (105)
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала освобождение из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Киевский апелляционный суд в среду принял решение освободить Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Это значит, что Вышинский обязан будет по первому требованию прибывать в суд, предоставлять сведения об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

"Мы безусловно приветствуем освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского. Это первый шаг на пути к справедливости в отношении этого журналиста. Конечно, компенсировать то, что было сделано киевским режимом в отношении него, будет сложно. Но он на свободе, это чрезвычайно важно", - заявила Захарова.

Как заявила официальный представитель МИД России, необходимо сделать еще очень многое, чтобы восторжествовала справедливость на основе закона, всех норм в области прав человека и свободы слова.

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Об этом неоднократно говорил и сам Кирилл, об этом говорят правозащитники и журналисты.

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"Это точно не тот случай, когда подобное отношение к журналисту, представителю СМИ, которого более года держали в застенках, не предъявляя ему никаких доказательств, может сойти с рук. Многоточия здесь быть не может, здесь должна быть в правовом смысле поставлена точка", - подчеркнула Захарова.

Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского должно состояться 16 сентября.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (105)

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Теги:
Кирилл Вышинский


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