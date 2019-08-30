Ющенко: британцам небезразлично то, как их страна будет выходить из ЕС

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в интервью радио Sputnik сообщил, что в такой консервативной стране как Великобритания, вмешательство королевы в работу парламента не может считаться рядовым событием.

Петиция с требованием не приостанавливать работу парламента Великобритании до продления или отмены Brexit набрала за день более одного миллиона подписей.

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Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в интервью радио Sputnik сообщил, что в такой консервативной стране как Великобритания, вмешательство королевы в работу парламента не может считаться рядовым событием.

"То, что петиция собрала уже более миллиона подписей, говорит о том, что обществ взбудоражено этим решением, и людям небезразлично, как будет происходить выход из Евросоюза, и что будет потом", - считает Александр Ющенко.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента до 14 октября. По его мнению, такой шаг позволит реализовать планы по Brexit. Королева его поддержала.

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