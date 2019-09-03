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Вадим Колесниченко
CC BY 3.0 / Glavkom NN / Vadim Kolesnicenko February 8, 2010

Колесниченко: Запад заинтересован в искажении исторической правды

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Глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал высказывание британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что Польша в 1939 году подверглась не только фашистской, но и коммунистической агрессии.

Сообщение Бориса Джонсона, опубликованное в его твиттере, вызвало справедливую волну возмущения. Публикация, появившаяся 1 сентября, содержала видеообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов
© Sputnik / Алексей Никольский
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В нем Джонсон заявил, что Польша оказалась "между молотом фашизма и наковальней коммунизма".

Комментируя в эфире радио Sputnik это высказывание, Колесниченко предположил, что Джонсон, вероятно, недоволен исходом Второй мировой войны, поскольку Англия, начиная с 30-х годов, постоянно строила планы поживиться за счет территории России.

"Сегодня по истечении десятков лет им желательно исправить историю и показать всем, какая "плохая" Россия и какие "замечательные" демократы и либералы – все те, кто пытался порвать Россию в 30-е, 40-е, 50-е годы и сегодня пытаются сделать на наших с вами глазах", - заявил Колесниченко.

Он также заметил, что такого рода искажения истории - составная часть всей политики Запада, которую продолжают Джонсон и ему подобные.

"Наша задача – быть крепче и напоминать о том, что есть такое понятие как историческая правда. И ее затереть в учебниках не удастся", - полагает Вадим Колесниченко.

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