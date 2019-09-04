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Сергей Правосудов
© Photo: Институт национальной энергетики

Правосудов: Украина и в следующем году останется транзитером газа

Сказано в эфире
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Договор о транзите газа через территорию Украины будет продлен, заявил Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik.

Россия в ближайшее время намерена договориться с Украиной и Евросоюзом о дате проведения переговоров по газу в трехстороннем формате. Как сообщил в беседе с журналистами министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, готовность к такой встрече присутствует, осталось согласовать дату ее проведения, которая может ориентировочно может быть назначена в сентябре.

"Договор обязательно будет продлен – это неизбежность, потому что не будут готовы еще транзитные обходные мощности, чтобы заместить весь транзит через территорию Украины", - отметил Правосудов.

Газопровод
© Sputnik / Igor Zarembo
Россия готова продлить газовые договоры с Украиной - при ряде условий

По мнению эксперта, сторонам необходимо найти компромисс в этом вопросе, и он будет найден.

Главная причина состоит в том, что газ необходим в первую очередь европейцам – как для нужд бытовых потребителей, так и для работы промышленности.

"Европейские потребители понимают, что газ зимой должен поступать, и они найдут возможность надавить на Украину, чтобы какой-то компромиссный договор был заключен", – полагает Правосудов.

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