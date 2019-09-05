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Olga Gagauz
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Гагауз: молодежь в Молдове не понимает, зачем ей учиться дальше

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Вице-директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз объяснила, чем обусловлен у молдавской молодежи слабый интерес к учебе.

Основная причина того, что молодежь предпочитает искать возможность заработка за границей - это отсутствие гарантий экономической стабильности в Молдове. Время идет, растут материальные потребности, а реализовать свой потенциал невозможно из-за отсутствия перспективы развития. Об этом рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова  вице-директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз.

"Проведенные в Молдове социологические исследования показали, что молодежь не понимает, зачем учиться дальше. Молодые люди считают, что лучше сразу устроиться на работу, где они приобретут какую-то квалификацию, какие-то навыки в короткие сроки. Это предпочтительнее, чем тратить несколько лет на колледж или вуз. Кроме того, образование - это тоже определенные расходы, которые не все могут позволить себе", - уточнила эксперт.

Она подчеркнула, что необходимы реформы, которые способствовали бы удержанию молодежи в системе образования и обретению профессии, способствовали бы выходу на рынок труда уже с определенными навыками.

"Нельзя сказать, что у нас молодежь не хочет работать после школы. Они не идут дальше учиться потому, что, во-первых, у них есть определенные материальные потребности - обеспечение себя, своей семьи, а во-вторых, сохраняется тенденция раннего выхода на работу, особенно, для молодежи из сельской местности", - уточнила Гагауз.

Демограф констатировала, что молодые люди в нашей стране, закончив школу, зачастую не продолжают образование, а идут работать на низкоквалифицированные специальности - грузчиками или разнорабочими.

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