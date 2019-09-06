Стариков: Трамп примерил на себя роль "доброго следователя"

Лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков рассказал о том, есть ли сегодня возможности для возвращения России в формат G8.

Законопроект, запрещающий России участие в "Большой семерке», был внесен конгрессменом от Демократической партии Альбио Сайресом. Документ гласит, что Россия не может вернуться в G7, "пока она полностью не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и атаки на демократию во всем мире".

Комментируя эту новость, Николай Стариков отметил, что подобный ход очень характерен для американской политики.

"В США продолжается игра в доброго и злого следователя. Дональд Трамп выбрал себе роль следователя доброго, а конгрессменам отведена противоположная роль. В итоге Дональд Трамп всегда остается в выигрышном положении: он стремился, хотел, предлагал, но ему опять кто-то помешал", - заявил Стариков в эфире радио Sputnik.

При этом, по словам эксперта, президент США остается в "белых одеждах" и перед своими избирателями, которым обещал улучшение отношений с Россией, – он делал заявления, попытки, но противоположная партия все эти попытки потопила. В каждом сегодняшнем политическом заявлении США есть две составляющие: внутриполитическая и внешнеполитическая. Не стоит, подчеркнул Стариков, забывать, что и демократы, и республиканцы в целом едины в давлении на Россию, в желании сделать ее инструментом, а не партнером.

"Примет ли Россия предложение приехать на G7, чтобы он превратился в G8? Просто приехать и посидеть в коридоре для Москвы неинтересно. Партнерство на равных условиях нам до сих пор никто не предлагал. Я думаю, что пока вопрос открыт, и говорить о том, что мы получили предложение или отказали, или Трампу кто-то может помешать, – это выдавать желаемое за действительное", - заключил Стариков.

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