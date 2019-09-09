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Олеся Рудягина
© Sputnik / Miroslav Rotari

Рудягина: для меня центр Вселенной – Кишинев

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О работе Ассоциации русских писателей Республики Молдова рассказала председатель организации Олеся Рудягина.

Пять лет назад в Молдове государство вообще не издавало книги на русском языке, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова Олеся Рудягина. Книги на русском языке выпускались на средства частных организаций, а также спонсоров из числа организаций, оказывающих поддержку русскоязычным авторам из Молдовы.

"Хоть мы и имеем мощные корни, связывающие нас с Россией, мы все-таки прославляем нашу землю, Молдову. Моя задача – не дать творческим начинаниям наших земляков испариться и зачахнуть", - сказала Рудягина.

Олеся Рудягина
© Sputnik / Osmatesco
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Председатель Ассоциации русских писателей заявила, что испытывает гордость за многих наших соотечественников, которые сегодня пишут на русском языке и составляют цвет современной русской литературы в Молдове. Его костяк - поколение, которое начинало свой творческий путь в смутные 90-е годы. В Молдове уже девять лет выходит журнал "Русское поле" – некоммерческое издание, которое просто раздают тем, кто интересуется русскоязычной литературой в Молдове.

"Пять лет назад мы вышли к Министерству культуры и заявили о том, что мы есть и что о нас должны знать. К чести тогдашнего министра, она стала включать наши книги в конкурс и государство стало публиковать наших авторов на русском языке", - отметила Рудягина.

Например, в 2018 году вышли две книги молдавских авторов, пишущих на русском языке. Одна – альбом со стихами о молдавской столице "Под пряным солнцем Кишинева". Вторая – "Не улетающие птицы", антология русской поэзии Молдовы начала XXI века. В эти издания включено творчество авторов, которые живут в Молдове и сегодня составляют основу русской литературы в нашей стране.

"Рада за людей, которые из Молдовы уехали и состоялись как авторы. Но я не могу отсюда уехать, оставив все эти родные улицы, дома, деревья. И многие авторы остаются и творят здесь. У нас есть, о чем говорить, и есть, что представлять на мировых литературных форумах и фестивалях на самых высоких уровнях", - сообщила Рудягина.

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Теги:
книги, писатель, культура, Россия, Молдова


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