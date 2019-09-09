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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
© Sputnik / Виталий Белоусов

Вышинский выразил благодарность всем, кто его поддерживал

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Особенно журналист поблагодарил коллег со всего мира и руководство Российской Федерации.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом и приехавший в субботу в Москву, провел за решеткой более 400 дней. Он был освобожден 28 августа. А уже 7 сентября он прибыл в Россию, где выразил благодарность всем, кто поддерживал его.

Кирилл Вышинский освобожден
© Sputnik /
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"В первую очередь благодарю сообщество российских, европейских и мировых журналистов. Поскольку я видел заявление и международной и европейской федерации журналистов. Всех тех, кто потребовал, чтобы я, как представитель профессии, не находился в тюрьме", - заявил Вышинский в ходе пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 

Он добавил, что на нем нет никакой вины и это было очевидно для тех, кто был знаком с его делом хотя бы минимально.

Журналист выразил особую благодарность руководству Российской Федерации и лично президенту страны Владимиру Путину.

"Спасибо огромное, естественно, - министерству иностранных дел и политическому руководству Российской Федерации, а также лично Владимиру Путину. Написал в феврале текст, где сказал, что я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку. Он первым из крупнейших политических лидеров заявил, что я человек, который страдает безвинно - поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя", - подчеркнул руководитель портала РИА Новости Украина.

Слова благодарности он передал и главе МИД России Сергею Лаврову, который поддерживал его лично.

"Бессмысленно скрывать, что это политическая история. И мое освобождение - это результат политических усилий", - уточнил Вышинский.

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По его словам, он хорошо понимал, что останется сидеть в случае победы Петра Порошенко на прошедших президентских выборах в Украине, и надеялся на освобождение в случае его поражения.

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Теги:
Сергей Лавров, Владимир Путин, Кирилл Вышинский


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