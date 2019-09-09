Юшков: РФ, Украина и ЕК могут прийти к компромиссу по транзиту газа

Эксперт считает, что на предстоящих переговорах решить все вопросы по транзиту российского газа через Украину не получится, но стороны смогут прийти к определенному консенсусу.

Новый раунд трехсторонних переговоров РФ, Украины и Еврокомиссии по продолжению транзита российского газа в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе.

Ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в эфире радио Sputnik, к каким результатам может привести предстоящая "трехсторонка".

"Решения всех вопросов ожидать, наверное, не стоит. Я думаю, что это будет определение позиции сторон, учитывая, что украинская делегация должна быть представлена новыми людьми. Со старыми людьми – представителями "Нафтогаза" и Минэнерго – говорить уже никто не мог, потому что они открыто заявляли, что никакой транзитный договор подписывать не будут", - заявил Юшков.

По его словам, вопрос транзита российского газа очень беспокоит европейские страны.

Ведь в таком случае, как отметил эксперт, "Газпрому" будет сложно исполнить свои контрактные обязательства с января по март, в отопительный сезон, не имея транзита через Украину, поскольку сухопутные части "Северного потока-2" и "Турецкого потока" пока не достроены.

Как уточнил Юшков, "Газпром" готов подписывать даже долгосрочный контракт, но при выполнении определенных условий, которые не принимает украинская сторона.

""Газпром" говорит, что готов подписать долгосрочный контракт при условии, что там не будет формулы "качай или плати", то есть, сколько прокачали, за такие объемы и заплатили. Украинцы говорят, мол, давайте подписывать десятилетний контракт с огромным объемом по условию "качай или плати". Таким образом, они попытаются "запереть" "Газпром" на украинской трубе: если он физически не будет качать газ, то все равно будет платить. То есть они, по сути, требуют дань по три миллиарда долларов в год в течение десяти лет – позиция старой украинской переговорной команды была именно такой", – подчеркнул эксперт.

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Тем не менее, считает он, стороны могут прийти к компромиссу.

"На 2020 год могут подписать соглашение по типу так называемых пакетов, прописав условие "качай или плати" примерно на 60 миллиардов кубов. А с 2021 года и в остальные года – это уже большой вопрос, сколько будут качать, в какие страны и так далее", – сказал Юшков.

По его словам, для европейцев сейчас главное решить проблему зимы 2020 года: "Я думаю, что именно об этом и будут говорить: има 2020 года – это центральный вопрос".

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце года. Последние на сегодняшний день трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии прошли в январе в Брюсселе, стороны не согласовали конкретных договоренностей. ЕК предложила сторонам заключить десятилетний договор и условиться о "привлекательных" объемах для инвесторов, которым предстоит модернизировать украинскую газотранспортную систему.

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