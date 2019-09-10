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Экономист Владимир Рожанковский
© Screenshot/ Youtube / TeleTrade Russia

Эксперт: молдавский потребительский рынок газа очень важен для России

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Эксперт объяснил, почему рынок Молдовы очень важен для Российской Федерации.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в следующем году страна получит от России значительную скидку на закупку российского газа, которая может к апрелю достигнуть 70 долларов за тысячу кубометров. 

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Почему молдавский рынок очень важен для российской стороны, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт Международного Финансового Центра   

Владимир Рожанковский.

"Конечно, имеется политическая подоплека во всем этом. Молдова - пока не очень большой потребительский рынок, но важный. Не забываем, что там еще Тирасполь есть, где по-прежнему российские военные гарнизоны стоят, и они тоже - потребители газа. Молдова, конечно, - не Украина, но этот локальный рынок очень важен", - подчеркнул Рожанковский.

Газовая плита
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он отметил, что президент РМ сделал большую работу, и в целом, на данный момент, страна и он находятся в очень сложной ситуации, требующей помощи. 

"Молдове надо постепенно выходить из ямы, в которой она находилась долгие годы. Тут может быть и позитивный пример: Молдова маленькая, промышленностью и высокотехнологичным производством там и не пахнет. Тем не менее, промышленность страны при таких расценках может получить хороший старт, но я не сторонник политических решений в экономике", - добавил эксперт. 

По его словам, принимая решения, любая страна должна думать об экономической целесообразности.

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Теги:
Додон, Молдова, Россия, газ


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