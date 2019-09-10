Эксперт: эвакуация американского шпиона из России - фейк

Почему не стоит относиться серьезно к истории с информатором, якобы вывезенным США из России, объяснил Игорь Николайчук.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что спецслужбы США якобы вывезли из России в 2017 году своего шпиона. Тот, по сообщениям источника, был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".

Телеканал утверждает, что информатора эвакуировали из-за опасений, что американский лидер Дональд Трамп "небрежно относился к секретным документам".

Президент США в свою очередь заявил, что ему ничего не известно об истории с "американским информатором" в России.

Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук считает всю эту историю очень сомнительной и похожей на фейк.

"Это совершенно безумное утверждение, что данное событие якобы связано с тем, что Трамп, грубо говоря, болтун, и он может каким-то образом повредить работе на американское правительство этого источника. Элементарная практика работы спецслужб, особенно с зарубежной агентурой, состоит в том, что руководству докладывается информация, а не представляются данные об источнике, который это сказал", - рассказал Николайчук в эфире радио Sputnik.

Эксперт полагает, что в таких случаях какие-то комментарии или другие официальные заявления делаются не на пустом месте, а когда сам перебежчик, предатель или шпион сделает какое-либо заявление.

Под видом этой новости, по мнению эксперта, американские СМИ попытались выставить Трампа в невыгодном свете.

По мнению Николайчука, история про шпиона больше тянет на внутриполитическую диверсию в США, чтобы скомпрометировать президента, надавить на него и снизить его потенциал.

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