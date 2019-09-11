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Березняков Дмитрий Владимирович
© Photo: Новосибирский Государственный Университет

Эксперт: британские военные блефуют, говоря о "большой игре" с РФ

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Политолог уверен, что звучащие в Лондоне пугающие заявления связаны с поисками личной выгоды для генералов и силовиков.

Чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен перейти на круглогодичный режим работы из-за угрозы того, что Россия может возобновить "Большую игру", предупредил глава Объединенного командования Вооруженных сил Патрик Сандерс, пишет The Telegraph.

Лондон
CC0 / Pixabay / Julius_Silver
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Под термином "Большая игра" понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Политолог, доцент кафедры социальной философии и политологии Новисибирского Государственного университета Дмитрий Березняков в эфире радио Sputnik объяснил подобное заявление британских военных. 

"Генералы и вообще силовики в широком смысле слова любят играть в такого рода игры, устрашая гражданское правительство, с целью получения ресурсов для своего собственного существования", - отметил Березняков.

Он полагает, что военные в Великобритании не исключение.

По словам Березнякова, главное, как в этой ситуации поведут себя власти - пойдут на поводу или же трезво оценят положение вещей.

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"Тут главное чтобы гражданское правительство было здравомыслящим и объективно смотрело в первую очередь на своих генералов, которые могут их экономику довести до весьма специфических показателей по критерию траты на "оборонку"",- заключил эксперт. 

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Теги:
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