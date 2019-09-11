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Рафаэль Ордуханян
© Sputnik /

Эксперт: США и РФ нужно возобновить сотрудничество в области антитеррора

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Политолог-американист высказался за возобновления кооперации спецслужб России и Соединенных Штатов в борьбе с терроризмом.

Восемнадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, в США был совершен самый крупный террористический акт в истории человечества. Четыре рейсовых пассажирских самолета были захвачены 19 злоумышленниками. Два борта были направлены в башни Всемирного торгового центра, третий – в здание Пентагона, четвертый упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами атаки стали почти три тысячи человек, еще около шести тысяч получили ранения. Тот трагический день стал поворотным не только в истории Америки, но и для всего мира.

Заседание Совета государств – участников СНГ
© Sputnik / Вера Дашкевич
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Доктор политических наук, политолог-американист Рафаэль Ордуханян вспомнил в эфире радио Sputnik , что первым на эту трагедию откликнулся именно президент РФ. 

"Хочу напомнить, что первым, кто позвонил с соболезнованиями и словами сочувствия, -  это был Владимир Путин. Он позвонил Джорджу Бушу младшему и высказал искренние соболезнования. Думаю, это очень символично. Именно после трагических терактов у нас, мы, в лице президента понимали все больше, чем кто-либо, хотя мериться, конечно, нельзя", - отметил эксперт.

По его словам, в то время два государства активно сотрудничали в области борьбы с терроризмом, но с ухудшением отношений США и РФ это сотрудничество фактически сошло на нет. 

"Что самое важное началось тогда, так это тесная кооперация наших спецподразделений и государств в области антитеррора. Говорю это с некоторым сожалением, потому что сейчас эта практика ушла в прошлое. Может с отставкой Джона Болтона что-то измениться, но сейчас все то теснейшее сотрудничество сведено к нулю", - подчеркнул Ордуханян. 

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По мнению политолога, на данный момент терроризм - общий враг не только США и РФ, но и всего мира. А политическая ситуация, которая складывается в отношениях двух стран, как считает Ордуханян, отрицательно влияет на взаимоотношение спецслужб.

"Хочу надеется, что здравый смысл возьмет верх и мы опять начнем бороться с общим врагом, и в ближайшее время политический инстеблишмент США поймет, кто же действительно является их врагом, пытается что-то изменить и вмешивается в дела страны", - подытожил выступающий. 

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Теги:
теракт 11 сентября 2001 года, США, Россия, терроризм


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