Крутаков: Москву и "Газпром" шантажируют "силы из-за спины" Украины

"Нафтогаз" Украины намерен потребовать с "Газпрома" компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если российская сторона будет настаивать на возобновлении транзитного контракта на прежних условиях.

Это самый настоящий шантаж, но шантажирует "Газпром" не Украина, а другие силы из-за ее спины, заявил на радио Sputnik политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Он сравнил Украину с мальчиком в подворотне, который грозит и выпендривается, а за ним стоят большие дяди. Стоит напомнить, что на днях суд ЕС принял решение ограничить "Газпрому" доступ к трубопроводу Opal, в который упирается "Северный поток".

"Значит, тут ограничивается транзит, и "Северный поток - 2" тоже под это решение суда попадает. Россию вынуждают по-прежнему транспортировать газ через Украину, поддерживать Киев собственными деньгами и транзитом, более дорогим, чем морской", - объяснил Крутаков.

Как полагает эксперт, за этим стоит не Европа, которая первоначально разрешила "Газпрому" заполнить Opal, лишь потом по иску Польши было принято обратное решение.

"За этим стоят США. Можно вспомнить также решение Стокгольмского суда, который с мотивировкой, что без транзита Киеву будет тяжело расплачиваться по международным кредитам, обязал "Газпром" прокачивать газ через украинскую трубу и неважно, востребован он в Европе или нет", - отметил выступающий Крутаков.

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По мнению политолога, в вопросе газового транзита идет целенаправленное давление на Россию.

"Оно уже выходит за рамки международного и юридического права. Ни один арбитраж не имеет права рассматривать спор за рамками контракта - он должен руководствоваться именно положениями контракта. Стокгольмский арбитраж, уничижая право, один раз так уже сделал. Это значит, что России пора вырабатывать серьезный политический ответ", - заключил Крутаков.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в нынешнем году. Новая трехсторонняя встреча для обсуждения транзита российского газа через Украину запланирована на 19 сентября.

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