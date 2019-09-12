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Олег Глазунов, эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
из личного архива

Глазунов: размещение ракет США в Европе чревато проблемами с безопасностью

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Военный политолог рассказал, к чему может привести "гостеприимность" европейцев .

Москва предостерегает европейские государства от размещения американских ракет. О неминуемых рисках такого шага в эфире радио Sputnik рассказал военный политолог Олег Глазунов.

Размещение американских вооружений чревато проблемами с безопасностью, как для европейцев, так и для граждан, проживающих на территории России, считает эксперт. 

Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
© REUTERS / Mike Segar
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"Если американские ракеты находятся в Европе, то время подлета ракет к нашей территории значительно снижается. Тем самым, нарушается система безопасности, которая была выстроена еще в 1980-е годы, когда и американцы, и мы убрали ракеты из Европы. Сегодня этот баланс нарушен", - подчеркнул Глазунов.

Как считает эксперт, власти США ведут бездумную политику разжигания войны, а граждане европейских стран не не осознают в полной мере, к чему все идет. Ведь, как уточнил Глазунов, американцы размещают ракеты не оборонительного, а наступательного характера. Поэтому в Европе должны понимать, что в случае конфликта ответный удар будет именно по их странам и нанесет им значительный ущерб.

"У американцев есть традиция воевать чужими руками и на чужой территории, чтобы только Соединенные Штаты не пострадали. Поэтому здесь европейцы выступают в роли пушечного мяса ", - отметил военный политолог.

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При этом, как добавил эксперт,  политические элиты Европы об этом либо не задумываются, либо настолько находятся под влиянием и опекой США, что вынуждены подчиняться.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США официально утратил силу 2 августа.

Ракетный комплекс Patriot, иллюстративное фото
© AFP 2019 / John Macdougall
Путин: выход США из ДРСМД перечеркнул усилия по избежанию военного конфликта

Договор, подписанный лидерами СССР и США в 1987 году, обязывал страны ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 километров

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.

В 2019 году Россия в ответ на действия США приостановила свое участие в ДРСМД.

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Теги:
США, Россия, Европа, ракеты


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