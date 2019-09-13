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Иван Мезюхо
© Photo: Официальный сайт политолога Ивана Мезюхо

Мезюхо: Сноудену не стоит рассчитывать на объективный суд в США

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Политолог считает, что бывший спецагент Соединенных Штатов Эдвард Сноуден на свою родину пока не вернется.

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что готов вернуться в США и предстать перед судом, но процесс должен быть справедливым и объективным.

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление бывшего сотрудника Агенства Национальной безопасности США. 

"Думаю, что перспективы возвращения Эдварда Сноудена в Соединенные Штаты весьма туманны. Кто бы ни был у власти, республиканцы или демократы, в целом президенты США одинаково смотрят на такие глобальные вопросы, как осуществление безопасности и нераспространении секретной информации спецслужб государства," – отметил в эфире радио Sputnik Мезюхо.

Как полагает эксперт, на данный момент бывшему сотруднику американских спецслужб не стоит рассчитывать на объективное и всесторонне разбирательство в США.

Эдвард Сноуден
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При этом, Мезюхо не исключил тот факт, что как республиканцы, так и демократы сами хотели бы получить некую информацию, которой потенциально может обладать Эдвард Сноуден или тот же Джулиан Ассанж.

"Во многом позиция Трампа в отношении Сноудена не отличается от позиции его предшественника. Для американского руководства Сноуден - однозначно предатель. И исходя из этого и будут развиваться дальнейшие новости по поводу него", - заключил политолог.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

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Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года он получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017-го вид на жительство продлили на три года.

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Теги:
Эдвард Сноуден, США


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