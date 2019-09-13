Эксперт: война в Сирии закончилась, но трудности еще будут

Политолог Андрей Кошкин считает, что после завершения войны в Сирии местным властям необходимо работать над урегулированием политической ситуации, становлением власти и возвращением беженцев.

"Война в Сирии "действительно закончилась", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД РФ рассказал, что Сирия постепенно восстанавливается после окончания военных действий, в этих условиях важно содействовать долгосрочному урегулированию кризиса в стране и в регионе.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik заявил, что военные действия завернены, но сложности для Сирии не закончились.

"Весьма сложно, но все-таки удалось завершить вооруженный конфликт в Сирии - при помощи, прежде всего, России, ее славных ВКС. Но при этом надо понимать, что трудности на этом не закончились. Впереди – переход в плоскость политического урегулирования, выстраивание отношений, обеспечивающих демократические выборы, и становление власти", - отметил политолог.

По мнению собеседника, главное – необходимо сейчас восстановить страну, экономический сектор, социальный. Важная задача, как считает эксперт - вернуть в свои дома беженцев.

"Для этого надо еще очень много сделать. И здесь, конечно, большие барьеры выстраивают США, заставляют своих союзников бойкотировать помощь Сирии. Все это вызывает массу дополнительных трудностей", - сказал Кошкин.

Минобороны России показало видео ударов по террористам в Сирии>>>

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь.

С 30 сентября 2015 года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России). В настоящий момент на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK