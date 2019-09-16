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Заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов
© Photo: Московский педагогический государственный университет

Эксперт: для сохранения транзита газа Украина должна перестать давить на РФ

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Эксперт считает, что на предстоящих трехсторонних переговорах по вопросу транзита газа Украине следует перестать давить на российскую сторону и прийти к компромиссу.

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом, пишут СМИ.

Газовая плита
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в нынешнем году. Трехсторонние переговоры по вопросу транзита газа намечены на 19 сентября. В данной ситуации подобное предложение от Брюсселя было бы вполне логичным, такое мнение высказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

"Любая увязка вопроса экономических контрактов России и стран ЕС с транспортировкой газа через территорию Украины является политизацией темы. Если Украина занимает неконструктивную позицию, что и было на протяжении последних лет, было бы странно, если бы у стран ЕС не возникло идеи развести эти два вопроса и договариваться с Россией, невзирая на то, чего хочет Киев. Тем более, что позиция Украины в этом вопросе – это позиция шантажа. Надо учитывать: экономка Украины сейчас настолько слаба, что находится в полной зависимости от экономик Европы и России. И достаточно странно, что такая незначительная экономика стремится диктовать свои условия более серьезным структурам", ‒ объяснил Шаповалов. 

Газопровод
© Sputnik / Стрингер
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По его словам, решение сложившейся проблемы возможно только в том случае, если украинская сторона перестанет давить на Россию и путем переговоров придет к компромиссу. 

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"Россия никогда не была против транзита. То, что нам приходится договариваться и искать обходные пути, – это не наша инициатива, нас вынуждает на это Украина. Только изменение позиции Киева с деструктивной на конструктивную способно улучшить экономическую ситуацию для Украины. Не продолжение нападок, не стремление добиться чего-то в судебном порядке – а переговоры с Россией, достижение компромисса. Вот единственный путь, возможный в данном случае для Украины", ‒ заключил Владимир Шаповалов.

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Теги:
Газпром, газ, Россия, Украина


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