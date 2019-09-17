Эксперт: США готовы на все, чтобы остановить рост цен на нефть

Эксперт считает, что рост цен на нефть не выгоден Соединенным Штатам, потому что это чревато падением.

В субботу прошли атаки беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, после чего страна сократила производство более чем вдвое. Из-за этого мировые цены на сырье подскочили в среднем на 12-13%.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом.

При этом, в США госсекретарь Майк Помпео обвинил в атаке непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

США уже фактически назначили виновных, но вряд ли смогут в связи с этим что-то предпринять, считает руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

"США всегда стремятся "наказывать" тех, кого им выгодно. Основные их претензии к Ирану состоят в том, что он развивается самостоятельно и успешно, следовательно, его давно пора "наказать". Проблема только в том, что ситуация очень неудобна для самих США, потому что у них много экономических, финансовых проблем – едва ли они в состоянии вытянуть еще одну "Бурю в пустыне". Поэтому все заявления о "наказании" будут, скорее всего, сводиться к каким-то ограничениям... Хотя, скорее всего, нефтяные поставки будут осуществляться Ираном через независимые от США государства, и (иранская, ‒ ред.) нефть будет на рынок все равно уходить", ‒ отметил Василий Колташов в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп, тем временем, заявил, что разрешил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты.

Василий Колташов предположил, каковы в данном случае цели Вашингтона.

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"США готовы сделать все, чтобы не дать ценам на нефть разогнаться, снова оказаться на вершине. Это болезненно для самих США, это увеличивает себестоимость производства, поскольку сырье дорожает, а с другой стороны, это чревато падением – всякий раз, когда нефть забиралась на вершину, потом всегда с нее очень больно падали. В результате нефть, которая стоит относительно умеренно, создает стабильность экономики, поскольку она не вызывает спекулятивного бума, что через некоторое время приводит к паническому падению. Вот чего Трамп, на мой взгляд, пытается избежать", ‒ заключил Колташов.

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