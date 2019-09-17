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Александр Акопов
© Sputnik / Rodion Proca

Акопов: может ли Молдова возродить национальное кино

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Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (11)
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Президент фонда "Академия российского телевидения", кино- и телепродюсер Александр Акопов рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, есть ли будущее у молдавского кинематографа.

В Кишиневе проходит масштабное культурное событие - "ТЭФИ Содружество-2019". В рамках фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. В радиостудии Sputnik Молдова побывал Президент фонда "Академия российского телевидения", кино- и телепродюсер Александр Акопов и рассказал о том, есть ли шансы на возрождение национального кино в Молдове.

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"Если мы хотим, чтобы материал, основанный, к примеру, на молдавском фольклоре, превратился в большой фильм, это проще сделать в России или США. Но не в Европе – там множество грантов, очереди за ними, в которых можно провести всю жизнь. Российский и американский рынок полностью коммерческие, и если вашу историю взяли там, то можете быть уверенными – это что-то серьезное", - сказал Акопов.

Национальное кино в Молдове должно существовать, уверен собеседник.

"Пока существует нация, национальный кинематограф точно может существовать и даже должен. Нужно найти адекватную форму подачи, сегодня существует телевидение с рекламным рынком - и в Молдове, и в Грузии, и в других странах", - объяснил эксперт.

Времена изменились, как изменился и процесс кинопроизводства, поэтому необходимо приспосабливаться к новым реалиям.

"Если есть хоть что-то живое, если есть живые деньги, за это можно зацепиться, и снимать в рамках того, что у тебя дано по твоим финансовым условиям. А не сидеть и страдать, думая о том, где же СССР, который дал бы мне сто миллионов долларов, и чем я хуже Джеймса Кэмерона", - резюмировал Акопов.

Информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019".

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Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (11)

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Теги:
фестиваль, сериал, кинематограф, Кино, ТЭФИ


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