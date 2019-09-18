Мокрицкая: самое главное в молдаванах – это витальность

Член жюри "ТЭФИ-Содружество" рассказала о том, как рождение и жизнь в Кишиневе помогли ей в карьере.

В Кишиневе продолжается важное мероприятие - "ТЭФИ Содружество-2019". В рамках фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения.

В радиостудии Sputnik Молдова член жюри "ТЭФИ-Содружество", продюсер, киновед, генеральный продюсер кинокомпании "Новые люди" Наталья Мокрицкая рассказала о том, как ее происхождение повлияло на дальнейшую работу.

"То, что я родилась в Кишиневе, то, что я была и являюсь продуктом этой южной культуры, конечно же, мне помогает. Жизнелюбие и юмор – вот главное. И до 18 лет я жила под солнцем, а не в хмурой Москве", - сказала Мокрицкая.

Кинопредприниматель уверена, что молдавские корни — это серьезное подспорье для продюсерской работы в любой точке мира.

"Мы – молдаване, веселые, активные и жизнелюбивые люди. Главное, что есть в Молдове – это витальность. И, конечно, это помогает работе продюсера, уж, поверьте", - резюмировала собеседница.

Информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019".

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