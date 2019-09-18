Эксперт: европейцы начали понимать, что с Россией лучше договариваться

История двух мировых войн научила европейцев не принимать сторону против России, считает политолог Иван Мезюхо.

Жители стран Евросоюза ответили на вопрос о том, чью сторону займут в случае начала конфликта между США и РФ.

Согласно данным опроса Европейского совета по международным отношениям, от 53 процентов до 85 процентов европейцев предпочли бы сохранить нейтралитет.

Даже в Польше 45 процентов опрошенных не стали бы занимать ничью сторону, при этом 33 процента поляков поддержали бы США.

От 3 до 19 процентов жителей 14 стран ЕС полагаются на США, а 25-60 процентов рассчитывают только на Евросоюз.

Такую позицию европейцев объяснил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо. По его словам, исходя из истории двух мировых, видно, что ряд европейских народов при приближении угрозы всегда стремился к тому, чтобы продемонстрировать нейтралитет.

Но часто, как подчеркнул политолог, эта тактика была проигрышной и приводила к тому, что их государства были оккупированы.

"Ряд европейских государств осознают, что США используют Старый свет в своих интересах, управляют национальными элитами европейских держав и не заботятся о благосостоянии жителей ЕС. Я думаю, что немало жителей Европы уже осознают губительность санкционной войны. Благодаря этой войне страдают европейские товаропроизводители и, несмотря на антироссийскую пропаганду, осознание того, что с Россией нужно договариваться, приходит большинству жителей ЕС. Именно с этим можно связать подобные настроения", - сказал политолог.

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