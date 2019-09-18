Эксперт: производство СПГ в США - не проблема для России

Даже пропустив Соединенные Штаты вперед по производству сжиженного природного газа, Россия останется в выгодном для себя положении.

В ближайшие десять лет на рынке газового сырья останутся только три крупнейших производителя газа — это Катар, Соединенные Штаты и Россия.

При этом по производству сжиженного природного газа (СПГ) США обойдут РФ и займут второе место в мире после Катара. Такие прогнозы сделал научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос.

Для России такое положение дел не станет критическим, так как страна больше базируется на газопроводах, а у Соединенных Штатов не останется другого выхода, кроме как развивать инфраструктуру СПГ, считает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

"Для России СПГ не является критическим для экспорта, потому что Россия базируется на газопроводах. Ближайшее время, я думаю, альтернативы нет, поскольку газопровод самый оптимальный минимум-затратный способ передачи природного газа. США не могут много природного газа экспортировать в Европу, поскольку процесс этот сложный. Но они будут совершенствовать инфраструктуру, потому что мы понимаем все прекрасно, что газопровода из США в Европу не построить. Ни один из писателей-фантастов такой сюжет не придумает", - заявил аналитик в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что на данный момент видно, как США "под знаменами Дональда Трампа уходит от финансовой модели постиндустриальной и возвращается к просто индустриальной стране".

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"Сейчас не гладко это все происходит, однако поставлена цель, чтобы Америка больше экспортировала. Российский газ трубопроводный дешевле в полтора-два раза и эта вилка сохранится, и она дает достаточно комфортную позицию для России как для экспортера именно природного газа", - заключил Рожанковский.

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