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Александр Акопов и Наталья Мокрицкая
© Sputnik / Rodion Proca

Акопов и Мокрицкая: почему Кишинев стал местом проведения "ТЭФИ-Содружество"

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Известные российские кинодеятели рассказали в эфире радиостудии Sputnik Молдова о критериях выбора города для проведения ежегодного фестиваля.

В Кишиневе завершился фестиваль "ТЭФИ-Содружество", во Дворце Республики состоялось награждение создателей сериалов, признанных лучшими.

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Лауреатами стали картины из России, Латвии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Украины и Эстонии. Почему именно столица Молдовы стала местом проведения столь громкого и значимого события? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответили Президент фонда "Академия российского телевидения", кино- и телепродюсер Александр Акопов и продюсер, киновед, генеральный продюсер кинокомпании "Новые люди" Наталья Мокрицкая.

"Это не случайность. Мы в конце каждого фестиваля даем клич – кто следующий? Кишинев стал этим местом. Чтобы два раза подряд в одной стране – такого не бывает. У нас всегда есть желающие принять, и так как мы давно не были в Кишиневе – на этот раз мы здесь. С удовольствием приедем еще раз, но надо уважать и других желающих", - сказал Акопов.

Гости фестиваля были удивлены высоким уровнем организации и дружелюбием Молдовы.

"Нас приняли на высочайшем уровне, президент нас принимает. Это говорит о том, что руководство страны радо и хочет этой коллаборации, этой со-энергии, жаждет и помогает. Это очень важно", - объяснила Мокрицкая.

Информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019".

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Теги:
сериал, Кино, Молдова, Кишинев, ТЭФИ


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